Si disputa sui campi del Match Ball Firenze Country Club l'Open Bnl che mette in palio punti utili per la classifica che decreterà i partecipanti alle Prequalificazioni degli Internazionali Bnl d'Italia in programma a maggio al Foro Italico di Roma.

Nel circolo di Bagno a Ripoli sta disputando un buon torneo la 2.5 algherese Anastasia Ogno, che l'ha spuntata 6-7, 7-5, 6-4 sulla 2.7 veneta Benedetta Baratto.

Nei trentaduesimi di finale sfiderà la 2.4 ligure Ludovica Penna.

