Finale tutta siciliana per il singolare maschile dell'Open Bnl di Cagliari. Da una parte Alessandro Ingarao (tre volte campione d’Italia d Seconda categoria), dall’altra Pietro Marino (numero 909 della classifica mondiale).

Nel femminile, la sfida sarà tra Cristiana Ferrando (seconda nella classifica del circuito, dopo le vittorie in Trentino, Lombardia e Veneto) e Alessandra Mazzola, riccionese tesserata con il Tc Cagliari.

Le sfide sono in programma domani: la maschile alle ore 10, sul campo 14, la femminile alle 10.30 sul Centrale.

Nelle semifinali maschili, Ingarao ha battuto Giuseppe Tresca 7-5, 6-0, mentre Marino l'ha spuntata 2-6, 7-5, 7-6(5) contro Noah Perfetti, che non ha concretizzato due match point sul 5-3 del set decisivo.

Nelle semifinali femminili, Ferrando ha sconfitto con un doppio 6-4 Linda Salvi, mentre Mazzola si è imposta 7-5, 6-4 su Isabella Maria Serban, campionessa uscente.

Mazzola protagonista anche nel doppio, vinto in coppia con Jessica Bertoldo, 4-6, 6-3, 14-12 su Serban e Dibenedetto, vale l'acceso alle Prequalificazioni degli Internazionali di Roma.

Finale del doppio maschile, ancora con Ingarao in campo, insieme all’altro siracusano Antonio Massara. Fuori a sorpresa Perfetti/Andrea Paolini, lo scontro per il titolo (domani, non prima delle 12, sul campo 14) sarà contro la coppia Lorenzo Beraldo/Sebastiano Cocola.

Oggi prima finale nel doppio femminile e primo titolo assegnato: la coppia Mazzola-Bertoldo si aggiudica il torneo al super tie break contro Serban-Dibenedetto e guadagna l’ accesso diretto alle Prequalificazioni degli Internazionali di Roma a maggio.

