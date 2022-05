Dopo 52 anni ritorna il ciclismo a Elmas. È stato un successo il primo Gran Premio ciclistico città di Elmas, patrocinato dall’amministrazione Comunale ed organizzato da Gino Mameli. Hanno partecipato 60 corridori. Tra questi corridori di grido del ciclismo amatoriale sardo. A vincere Omar Vargiu che ha battuto in volata Emilano Murtas, Angelo Olla e Andrea Pisanu. Tra le donne vittoria come da pronostico per Ariana Perdisci, seguita da Cristiana Atzori e Nadia Cherchi.

Il via alla gara è stato dato dalla Sindaca di Elmas, Maria Laura Orrù, ex campionessa mondiale di pattinaggio a rotelle. La gara si è svolta su un circuito inedito, veloce pianeggiante e sicuro, lungo 1900 metri, da ripetersi 25 volte per la categoria maschile e 15 volte per la categoria femminile. I pronostici erano per l’ex professionista Emiliano Murtas, uno dei più forti corridori isolani che ha vinto tante corse importanti in campo nazionale come il campionato italiano dilettanti. La cronaca. Dopo qualche giro di studio, ha preso il largo Angelo Olla della Sestu Bike. Successivamente sono usciti dal gruppo che viaggiava compatto, Murtas della Donori Bike Team, Vargiu della SBS e Pisanu della Antonio Manca Ittiri. Il terzetto ha raggiunto Olla formando così un quartetto di corridori validi. Il gruppo ha cercato vanamente di andare a riprenderli. I quattro di testa hanno pedalato di comune accordo accumulando un vantaggio tale da doppiare gli inseguitori. Nella volata a quattro il velocista di Sarroch, Omar Vargiu, ha battuto nell’ordine, Emiliano Murtas, Angelo Olla e Andrea Pisanu. La volata del gruppo è stata invece vinta da Enrico Corona. Due i traguardi volanti a premi: il primo TV Memorial Gino Onano è stato vinto da Omar Vargiu, il secondo TV Memorial Luigi Medda è stato vinto da Angelo Olla. Nella categoria femminile ancora una vittoria per Ariana Perdisci (Sestu Bike), seconda Cristiana Atzori (Team Bike Academy), terza Nadia Cherchi (Donori Bike Team), quarta Michela Manunza (Sestu Bike), quinta Sabrina Serra (Team bike Academy) e sesta Simonetta Lobina (Donori Bike Team).

© Riproduzione riservata