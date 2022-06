A un mese dal ritiro precampionato, Tomaso Tatti parla della nuova Olbia. Una realtà che alla settima stagione di fila in Serie C parte da una novità: l’allenatore Roberto Occhiuzzi, ex compagno di squadra di Tatti al Cosenza ed ex tecnico dei calabresi.

“L’idea di Occhiuzzi è nata dopo la separazione con Canzi: si tratta di un profilo giovane ma con idee ben chiare e una certa dose di esperienza maturata in una piazza importante e difficile come Cosenza, dove ha dimostrato di saper reggere la pressione di un campionato come la Serie B e di saper lavorare con i giovani”, spiega il direttore sportivo dell’Olbia. “Dal punto di vista umano lo conosco da anni, mentre sul piano tattico il campo parla per lui. Ha iniziato la propria carriera nel settore giovanile per poi diventare vice allenatore per diverse stagioni in Serie C, che è dunque una categoria che conosce molto bene avendo anche vinto un playoff”.

A seguire, un accenno alla squadra. “In questa fase della stagione si lavora a fari spenti, siamo attivi su diverse piste per raggiungere i nostri primi obiettivi di mercato”, assicura Tatti. “Come l’anno scorso, interverremo in maniera chirurgica reparto per reparto attenzionando anche i profili emergenti della Serie D”.

© Riproduzione riservata