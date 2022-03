Contro il Pescara, l’Olbia crolla al fotofinish e cede in casa 1-2 al termine della sfida della 31ª giornata di Serie C, giocata stasera al “Nespoli”.

Dopo aver battuto la capolista Modena a domicilio, la squadra di Max Canzi potrebbe fare il bis contro la corazzata abruzzese, trafitta dall’ottimo La Rosa a metà del primo tempo. Ma nella ripresa un palleggio azzardato di Udoh nella metà campo dei bianchi in dirittura d’arrivo innesca l’azione che porterà a bersaglio Ferrari, autore dell’1-1. Da lì al ribaltone del Delfino, firmato da Frascatore allo scadere dei 6’ di recupero, il passo è breve. E per i galluresi arriva la 14esima sconfitta in campionato, che li inchioda a quota 35 nella classifica del girone B alla vigilia dello scontro diretto con la Carrarese (+3), in programma martedì in trasferta.

