Tutto pronto in Gallura per la sfida alla corazzata Modena, in programma domani al “Nespoli” per l’11ª giornata di Serie C.

La presentazione. Pochi minuti fa, presentando il match casalingo con la quarta forza del girone B, tra le candidate per il titolo, Max Canzi ha spiegato: “Affrontiamo una delle squadre meglio attrezzate di questo campionato, che vanta giocatori di livello e un allenatore di grande esperienza come Attilio Tesser: servirà la stessa aggressività messa in campo martedì contro il Montevarchi”.

Reduci dal successo sui toscani, primo stagionale in trasferta, i bianchi hanno le idee chiare. “Andiamo a caccia della continuità in termini di risultati positivi, che è quella che fa la differenza”, ha detto Canzi. “Oltreché con la grande qualità che li contraddistingue, il Modena arriverà in Sardegna con tanto pubblico: sarà come giocare in trasferta”. Da cui l’appello al pubblico locale: “Sarebbe bellissimo vedere il “Nespoli” pieno dei nostri tifosi: abbiamo bisogno di loro”.

Il grande ex. Tra gli ex dell’incontro con la big emiliana spicca l’attaccante Roberto Ogunseye. Assenti tra le file dell’Olbia Luca Belloni, in fase di recupero e aggregato alla Primavera per iniziare a fare minutaggio, e l'infortunato Christian Arboleda, ai box per una lesione muscolare.

Al “Nespoli” dirige l’arbitro Enrico Gemelli di Messina: fischio d’inizio alle 14.30.

