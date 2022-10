La vittoria in campionato è rimandata. Dopo due pareggi a reti inviolate e il successo nel derby di Coppa Italia con la Torres, l’Olbia manca il colpo contro il Fiorenzuola, a segno 2-1 al “Nespoli” al termine della sfida della 7ª giornata di Serie C.

Ed è tutto – o quasi – da rifare. Questo pomeriggio la squadra di Roberto Occhiuzzi ha dovuto arrendersi a un buon avversario, che – si dica – non ha rubato nulla. Meglio i bianchi in avvio, al 2’ Ragatzu, su punizione, costringe il portiere avversario in angolo, dagli sviluppi dello stesso corner Brignani di testa chiama al bis Battaiola, ma alla mezz’ora il Fiorenzuola va in vantaggio con Morello, che di prima fredda Gelmi.

Al 39’ il raddoppio con Mastroianni. Nella ripresa Occhiuzzi getta nella mischia Bellodi, Minala, Boganini, Babbi e Nanni, al debutto, l’attaccante sanmarinese, in campionato dopo il lungo stop per infortunio: sarà proprio lui a firmare al 41’, su angolo battuto da Biancu, il gol che riapre la gara alimentando le speranze dell’Olbia.

Ma è solo un flash: al triplice fischio festeggiano gli emiliani. La rivincita l’Olbia potrebbe prendersela già al secondo turno di Coppa Italia, in programma dal 1° al 3 novembre: l’avversario dei bianchi, già qualificati (ricordiamo) ai danni della Torres, verrà infatti fuori dal recupero del primo turno tra il Fiorenzuola e la Lucchese, sospesa per un grave incidente di gioco al giocatore Anelli e riprogrammata per mercoledì 12 ottobre.

Quando al campionato, domenica sarà trasferta sul campo della Virtus Entella. Non il più accomodante degli avversari per l’Olbia, che non può più permettersi di perdere punti per strada, in casa come in trasferta.

