Con la rete segnata alla Lucchese riparte la corsa di Daniele Ragatzu verso il nuovo record in maglia bianca.

Per l’ex Cagliari il gol che ha permesso all’Olbia di battere la formazione toscana 1-0 ieri, alla ripresa del campionato di Serie C, è il settimo stagionale. Per eguagliare il bottino del torneo 2017/18, pari a 15 reti, servono altri 8 gol, ma l’obiettivo di Ragatzu è battere quel record, traguardo al quale è andato vicino l’anno scorso, chiuso con 14 centri.

I numeri. Tra recuperi e calendario regolare, al termine della regular season mancano 17 giornate, l’attaccante quartese, bomber dei galluresi davanti a Udoh (6 marcature), ha la possibilità di superarsi, ma intanto altri traguardi sono stati raggiunti. Al quinto anno in Gallura, Ragatzu ha infatti totalizzato finora 154 presenze con la maglia bianca in C, tra campionato e Coppa Italia, 56 gol e 38 assist, ciò che lo fa entrare di diritto nella walk of fame dell’Olbia.

Forma smagliante. A 30 anni, appare più in forma che mai, come dimostra anche la rete in semi rovesciata inflitta al “Nespoli” alla Lucchese nella sfida playoff della 4ª di ritorno. Agganciato l’ottavo posto del girone B, a quota 28, la squadra di Max Canzi si gode la zona promozione nella consapevolezza che la rincorsa a un posto tra le “big” è appena cominciata. Al pari di quella di Ragatzu verso il suo nuovo record, dove l’una non può prescindere dall’altro.

