La prima operazione di mercato dell’Olbia potrebbe essere in uscita. Nelle ultime ore, si sono fatte insistenti le voci che vorrebbero Christophe Renault alla Viterbese.

Per la formazione laziale, terzultima nel girone C di Serie C, è in atto una rivoluzione, e tra i rinforzi indicati ci sarebbe proprio il terzino scuola Atalanta, che passerebbe in gialloblù con la formula del prestito. Renault, classe 2002, ha collezionato quest’anno con la maglia bianca 11 presenze tra campionato e Coppa Italia, di cui 6 da titolare, e avrebbe già iniziato ad allenarsi con i suoi nuovi compagni al di là del Tirreno.

Manca l’ufficialità, ma intanto non è rientrato a Olbia dopo la pausa natalizia. E se due indizi fanno una prova, Renault giocherà il girone di ritorno da giocatore della Viterbese.

La sua partenza aprirebbe la strada a un nuovo arrivo in Gallura: volendo, non c’è reparto che non avrebbe bisogno di rinforzi, come suggerisce la deficitaria classifica dell’Olbia, ultima nel girone A. Da vedere, poi, se si tratterà di un altro under o di un giocatore esperto, alla luce anche della scelta sul portiere destinato a sostituire l’infortunato Gelmi.

