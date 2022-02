L’Olbia strappa un punto anche alla Viterbese. O sarebbe meglio dire che la cenerentola laziale ferma l'Olbia sullo 0-0. Dopo l’1-1 con l’Imolese di domenica, la squadra di Max Canzi non va oltre il risultato a occhiali nel recupero della 3ª giornata di ritorno di Serie C, rimediando il secondo pareggio di fila nella seconda trasferta in 4 giorni.

Un pari a reti inviolate che descrive bene la gara andata in scena questo pomeriggio allo stadio ‘Rocchi’ di Viterbo, una partita povera di emozioni che non è mai decollata, con le contendenti preoccupate, forse, innanzitutto di non prenderle. Alla fine, le occasioni, da una parte come dall’altra, si contano sulle dita di una mano: Ciocci viene chiamato in causa seriamente solo un paio di volte dal bomber avversario Volpicelli, mentre la conclusione più pericolosa dei bianchi porta la firma di Biancu nel primo tempo.

Se quella contro il vice fanalino di coda del girone B è un’occasione persa per l’Olbia, che fuori casa non vince dallo scorso 19 dicembre, è tutto da vedere. Intanto, col punto colto a Viterbo i galluresi salgono a quota 31 in classifica. Aspettando i risultati degli altri campi che potrebbero allontanare i playoff e/o avvicinare i playout.

© Riproduzione riservata