Il record di punti da migliorare e il primato della Pool Salvezza ancora possibile. Ma non solo. A due giornate dalla fine della stagione della A2 femminile di volley, la Resinglass Olbia ha ancora fame.

Con la conferma della categoria in tasca da tempo, la squadra di Dino Guadalupi ospita domenica la già retrocessa Bam Mondovì con l’ambizione di conquistare nuovi traguardi. “Il campionato sta dimostrando che le partite sono vere anche quando non ci sono in palio obiettivi di classifica: sarà il caso della prossima gara”, interviene il coach dell’Hermaea alla vigilia dell'ultima sfida interna.

“Da parte nostra c’è voglia di fare il risultato anche per chiudere bene la stagione delle gare casalinghe davanti al nostro pubblico e a tutto il nostro ambiente. Stiamo continuando a lavorare con qualità, e stiamo sfruttando il momento – aggiunge Guadalupi – per porci nuovi obiettivi e stimoli che possiamo raggiungere grazie alla tranquillità data dalla nostra situazione di classifica”. All’andata le galluresi si imposero 3-0 con un ultimo set da batticuore, vinto ai vantaggi 35-33.

Squadre in campo al GeoPalace alle 17: arbitrano Alessandro D’Argenio e Riccardo Faia, al videocheck Simone Manconi.

