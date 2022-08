Oggi contro il Buddusò Calcio al “Borucca” ci sarà anche l’ultimo arrivato Gianluigi Sueva. A partire dalle 18, a Buddusò, sede del ritiro precampionato, l’Olbia affronterà la locale squadra di Promozione nel terzo test estivo della stagione.

Un’occasione per valutare l’assimilazione dell’idea di calcio del neo allenatore Roberto Occhiuzzi, e l’evoluzione della condizione atletica dei bianchi, e l’attaccante italo-dominicano, giunto in prestito dal Cosenza per il prossimo campionato di Serie C. L’ingaggio di Sueva non esclude l’approdo in Gallura del talento del Cagliari Gianluca Contini. Al contrario: il club vorrebbe farli convivere nel reparto avanzato, avendo le due punte 21enni caratteristiche diverse, nella stagione 2022/23, al via il 21 agosto con la Coppa Italia.

Intanto, per King Udoh si sarebbe mossa anche la Reggiana di Aimo Diana. Il Trento sarebbe in vantaggio, ma gli emiliani starebbero pensando seriamente all'ex Juventus e Pianese, nato peraltro di Reggio Emilia, e battezzato calcisticamente in granata, qualora dovesse partire Luca Zamparo.

