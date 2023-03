Assenze importanti domani a Cesena per l’Olbia. Ma la voglia di conquistare punti salvezza nella sfida della 34ª giornata di Serie C supererà qualunque ostacolo.

Ne è convinto Roberto Occhiuzzi, che ieri, presentando il match prima della partenza, ha spiegato: «A chi pensa che l'Olbia non abbia niente da perdere rispondo che non sono d'accordo: loro scendono in campo per inseguire il primato, noi per salvarci. Le nostre motivazioni dovranno allora essere più forti, e il fuoco che vedo negli occhi dei ragazzi per quello che hanno saputo creare e per quello che devono ancora ottenere mi dà fiducia».

Contro la terza della classe il tecnico dei bianchi – che in classifica, a 5 giornate dalla fine del campionato, hanno un vantaggio di 2 punti sui playout – dovrà rinunciare a Dessena, squalificato, Nanni e Fabbri, impegnati con la Nazionale di San Marino, e Sueva per problemi fisici. Non convocati Travaglini e Konig, aggregato invece Barbieri, attaccante della Primavera.

Qualcosa nella formazione titolare rispetto alle precedenti uscite cambierà, e magari cambierà anche l’assetto tattico. «Ho qualche dubbio sul piano del modulo, abbiamo lavorato su più soluzioni», ha svelato ieri Occhiuzzi. «Ho comunque grande stima dei miei giocatori, e per questo dico che devono vivere la tensione di una partita che ci mette a disposizione 3 punti importanti per avvicinare il traguardo della salvezza. Il Cesena è forte, lotta per la vetta, ma l'Olbia – ha aggiunto l’allenatore ex Cosenza – ha valori di squadra e individuali per fare la prestazione e giocarsela».

Al “Manuzzi” si gioca alle 14.30: arbitra Filippo Giaccaglia della sezione di Jesi.

