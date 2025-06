L’Olbia si coccola Fahamedul Islam. Il centrocampista classe 2006 ha esordito ieri da titolare con la prima squadra della Nazionale del Bangladesh in amichevole contro il Bhutan allo stadio di Dhaka, davanti a 18mila spettatori. La partita è finita 2-0 per i padroni di casa, che preparano adesso la gara di qualificazione alla Coppa d’Asia contro il Singapore, in programma il 10 giugno.

Da vedere se Islam tornerà a Olbia per il prossimo campionato di Serie D. Martedì, durante la presentazione della stagione 2025/26, si è parlato molto di giovani e del settore giovanile, alla guida del quale è stato confermato Fabrizio Lucidi. “Quest’anno siamo partiti con una nuova progettualità per la ricostruzione del settore giovanile, con una visione internazionale partendo dal coinvolgimento del territorio: ci sono dei talenti interessanti, anche appartenenti a società con cui ci siamo confrontati l’anno scorso”, ha spiegato Lucidi.

“L’anno scorso l’Olbia ha fatto esordire in prima squadra Bertini, un 2008, e quattro ragazzi, tre 2008 e un 2007, andranno in ritiro con la prima squadra”, ha aggiunto il responsabile del settore giovanile dei bianchi a proposito di Bertini, Cassitta, Cubeddu e Vacca, che inizieranno la preparazione precampionato con i “grandi” il 24 luglio. “La valorizzazione dei giovani resta un punto fermo dell’Olbia Calcio, che ai giovani del territorio vuole abbinare prospetti internazionali”, ha detto ancora Lucidi, mentre il direttore dell’area tecnica Manuel Gonzalez sottolineava: “Per la valorizzazione dei giovani quest’anno siamo risultati terzi nel girone: dispiace che quasi nessuno dei ragazzi fosse del posto, ma quest’anno lavoreremo per invertire il trend”.

Sull’argomento ha avuto modo di intervenire anche l’allenatore dell’Olbia Lucas Gatti, che parlando della squadra che affronterà il prossimo campionato di Serie D, e che verrà “ricostruita” sulla base di quella dell’anno scorso, ha commentato: “La rosa che ha chiuso la stagione precedente aveva una struttura chiara. Bisognerà bilanciarla per affrontare il prossimo campionato, dobbiamo trovare gli under che dovremo schierare obbligatoriamente in campo, i terzini e i centrali, un altro Maspero non guasterà”.

Diverso il discorso tra i pali, dove l’anno scorso l’Olbia ha puntato senza se e senza ma sugli under. “Vorrei tre portieri, un under e due esperti”, ha svelato Gatti, lasciando intendere che la quota non sarà d’obbligo. Almeno in porta.

