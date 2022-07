L’Olbia ritrova Buddusò: raduno venerdì e ritiro a partire da sabato nella località che ospiterà per il quarto anno di fila la preparazione precampionato dei bianchi in vista della settima stagione consecutiva in Serie C.

Finalmente si riparte

Individuato in Roberto Occhiuzzi il nuovo allenatore e nel bel mezzo delle operazioni di mercato, il gruppo formato dallo staff tecnico e dai giocatori, a oggi una ventina, si ritroverà a Casa Olbia, dove soggiornerà fino all’inizio della stagione, al via ufficialmente il 21 agosto con la Coppa Italia.

Lo stadio “Borucca” ospiterà gli allenamenti dell’Olbia. Il programma della prima settimana, che si concluderà col primo test estivo, l’amichevole col Cagliari del 23 luglio, è stato svelato oggi dalla società: nelle mattinate di sabato e domenica spazio ai consueti test alternati ai primi lavori sul campo nelle sessioni pomeridiane. Se la mattina di sabato sarà consacrata ai test di forza e alle valutazioni fisioterapiche, quella di domenica sarà dedicata ai test atletici. A partire da lunedì e fino a venerdì, invece, doppie sedute di lavoro fisico e tecnico sul campo.

Trofeo Sardegna

Sabato mattina, la squadra sarà in campo al “Borucca”, dopodiché, nel tardo pomeriggio, si trasferirà a Olbia per la sesta edizione del Trofeo Sardegna, in programma al “Nespoli” con fischio d’inizio alle 19.30. All’amichevole col Cagliari seguirà quella con la Primavera rossoblù guidata dagli ex Michele Filippi e Francesco Pisano, con data, luogo e orario ancora da definire.

