Pre season povera di soddisfazioni, ma evidentemente ricca di indicazioni, per l’Olbia di Roberto Occhiuzzi, reduce dal 2-2 del “Borucca” contro l’Atletico Uri.

Il test con i sassaresi ha riservato ai bianchi ieri a Buddusò un pareggio in rimonta, caratterizzato dai gol di La Rosa e Ragatzu nella ripresa, dopo un primo tempo di sofferenza chiuso in doppio svantaggio. Un risultato che dopo le due sconfitte col Cagliari, prima squadra e Primavera, e il 2-2, subito in questo caso in rimonta, col Cos Sarrabus-Ogliastra, a fronte dell’11-0 al Buddusò Calcio, formazione iscritta al prossimo campionato di Promozione, rende il bilancio delle amichevoli estive piuttosto negativo.

Fortuna vuole che la stagione ufficiale non prenderà il via prima del 4 settembre, con la prima giornata del campionato di Serie C, e che si tratta pur sempre di calcio d’estate, ma i galluresi subiscono, per cominciare, troppo, ed è su questo, nota dolente della prima parte dello scorso campionato, che sarà necessario intervenire prima che le reti comincino a valere punti.

© Riproduzione riservata