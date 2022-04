Umore alle stelle e grande voglia di fare bene caratterizzano l’Olbia nella settimana che porta al debutto negli storici playoff di Serie C.

La squadra di Max Canzi è tornata ad allenarsi oggi in vista del primo turno della fase a gironi, che per i bianchi si consumerà domenica in gara secca da 90’ più recupero sul campo dell’Ancona Matelica.

Nella consapevolezza che qualunque risultato diverso dalla vittoria favorirebbe l’avversario, forte della miglior classifica, nel passaggio del turno, Ragatzu e compagni lavorano col successo nel mirino. Intanto, il giudice sportivo ha ufficializzato la squalifica di Biancu per somma di ammonizioni, ma per la trasferta di Ancona Canzi recupera capitan Pisano in difesa e Mancini in attacco.

A proposito di reparto avanzato, l’assenza di Biancu potrebbe spingere il tecnico ad arretrare Ragatzu dietro le punte Udoh e Mancini, ma non è escluso Chierico a supporto del quartese e dell’ex Juve. Soluzioni valide entrambe da adottare anche a gara in corso contro una formazione che, salvo sorprese, confermerà il 4-3-3 col tridente delle meraviglie Rolfini-Faggioli-Sereni, che con 43 gol realizzati rappresenta il 70 per cento del potenziale offensivo dei marchigiani.

