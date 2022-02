Attenzione e cura dei dettagli. Da vedere se la formula basterà ad arginare la Reggiana, attesa domani al “Nespoli” (ore 17) per la 27ª giornata di Serie C.

Ma intanto Max Canzi avverte i suoi: “Dovremo ridurre al minimo il margine di errore, nella consapevolezza che anche loro possono sbagliare, e allora dovremo essere bravi ad approfittarne”. Presentando il match con l’imbattuta capolista del girone B, l’allenatore dell’Olbia non parte sconfitto. “Numeri e pronostico sono dalla loro, ma proveremo a giocarcela, come abbiamo sempre fatto con le grandi”, ha detto Canzi stasera.

“Sarà una partita difficile contro la prima della classe, una gara bella da giocare ma piena di insidie”. Attesi tanti tifosi da Reggio Emilia. “Per questo auspico che, a dispetto dell’orario difficile, anche i nostri spalti siano pieni: sul piano del pubblico mi piacerebbe non giocare in trasferta”, è l’appello di Canzi ai tifosi di casa.

Fuori per squalifica Brignani e La Rosa, rientra Emerson; indisponibili per problemi fisici Boccia, Renault e Finocchi. Non convocato, infine, Giandonato. “Scelta tecnica”, taglia corto l’allenatore dei galluresi. “L’Olbia viene prima di tutto e tutti”.

© Riproduzione riservata