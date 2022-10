L’Olbia prepara il campo per il Gubbio. Mentre la società è al lavoro per restituire nuova vita al manto erboso dello stadio di casa, l’allenatore Roberto Occhiuzzi si occupa della squadra.

Alla ricerca della miglior formazione da opporre sabato alla capolista del girone B, attesa in via Ungheria per l’11ª giornata di Serie C. Reduci dall’1-1 in rimonta nel derby con la Torres, che ha interrotto la serie di tre sconfitte consecutive, i galluresi hanno di fronte un’altra sfida insidiosa contro un avversario forte ed esperto, sconfitto due sole volte in campionato e mai in trasferta.

Chissà che, per la regola delle probabilità, il Gubbio non cada proprio al “Nespoli”, ma l’Olbia dovrà metterci molto del suo, a maggior ragione se la vittoria manca dalla prima giornata datata 4 settembre.

Si lavora per recuperare Brignani, Minala e Zanchetta tra gli infortunati, mentre è certo che Occhiuzzi non potrà disporre di Bellodi, che sconterà sabato contro gli umbri la seconda di tre giornate di squalifica.

© Riproduzione riservata