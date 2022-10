Di certo c’è che domani contro l’Ancona, nell’infrasettimanale valido per la 9ª giornata di Serie C e in programma al “Nespoli” in prima serata (si gioca alle 21), l’Olbia dovrà rinunciare a La Rosa per squalifica (somma di ammonizioni).

Il resto della lista degli indisponibili sarà resa nota dopo la rifinitura mattutina. Quella dalla quale Roberto Occhiuzzi “estrarrà” il miglior undici da opporre alla formazione marchigiana.

Della quale dice: “È una squadra che viene da un percorso pluriennale ben definito, con un allenatore alla quarta stagione in panchina e una rosa che conosciamo bene”. Per aggiungere poi: “Da parte nostra c’è rispetto verso l’avversario, ma anche piena convinzione nei nostri mezzi”. Valori dai quali i bianchi, a digiuno di vittorie dalla prima giornata, dovranno ripartire per provare a fare risultato dopo due sconfitte.

Intanto, Occhiuzzi si gode l’endorsement di Alessandro Marino, arrivato ieri dopo il kappaò con la Virtus Entella. “Sentire, forte, il sostegno del presidente e della società fa piacere e consente di lavorare con maggiore fiducia e con quella forza che devo infondere nella squadra”, commenta l’allenatore dell’Olbia. “Non è un momento di difficoltà che ci fa perdere di vista chi siamo e quello che valiamo: abbiamo iniziato un progetto nuovo che, come ogni novità, porta in dote pro e contro. La cosa importante è restare uniti e non farsi prendere dalla frenesia”.

Olbia-Ancona sarà diretta dall’arbitro Matteo Canci di Carrara.

