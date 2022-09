L’undici anti Rimini Roberto Occhiuzzi lo deciderà all’ultimo. “Quando le gare sono ravvicinate e tutti i giocatori danno risposte positive in allenamento, i dubbi ci sono: per questo intendo valutare fino alla fine”, dice l’allenatore dell’Olbia.

Nella consapevolezza che domani, sul campo della neo promossa compagine romagnola, per conquistare punti dopo la sconfitta nel turno casalingo con la Vis Pesaro servirà la migliore Olbia. E i gol, grandi assenti in questo avvio di campionato.

Intanto, si sa già che qualcosa potrebbe cambiare a centrocampo. “In mezzo bisogna iniziare a dar fiato a qualcuno: Occhioni, Incerti e Zanchetta stanno dando dimostrazione di essere pronti”, spiega Occhiuzzi presentando il match della 4ª giornata di Serie C.

“Il Rimini è una squadra esperta con individualità importanti soprattutto in attacco. Dal canto nostro, in questi giorni abbiamo lavorato per essere più concreti sotto porta, un aspetto essenziale – aggiunge il tecnico dei galluresi – per costruire una mentalità vincente”. Oltre ai lungodegenti Nanni, Secci e Palesi, non partiranno per Rimini Emerson e Sanna (problemi fisici). “Non avere con noi il capitano ci fa mancare qualcosa sia sul piano dell'esperienza che sui tempi di gioco, ma anche l'assenza di Nanni è pesante”, conclude Occhiuzzi, che davanti potrebbe riproporre Ragatzu e Babbi con Biancu trequartista.

Allo stadio “Romeo Neri” arbitra Eugenio Scarpa di Collegno: fischio d’inizio alle 14.30.

