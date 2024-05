Piccoli cestisti crescono nella famiglia di Ogliastra basket. È in corso l’ultima settimana della stagione sportiva, con lezioni aperte e a costo zero, che culminerà sabato e domenica prossimi quando sono in programma il torneo Under 17 maschile e la festa del minibasket e del settore femminile.

Il club ha svolto l’attività tra Bari Sardo e Girasole, comunità che hanno accolto la famiglia del basket offrendo ospitalità logistica e sostegno finanziario anche in collaborazione con l’Unione dei Comuni d’Ogliastra. Guardando al futuro, la volontà della società sportiva di pallacanestro è quella di aprire nuovi centri di minibasket in più paesi ogliastrini: la missione del club è continuare a crescere, a sviluppare talenti e a ispirare i giovani a realizzare i propri sogni, sia in campo che nella vita.

«Abbiamo le porte aperte per tutte quelle ragazzine della provincia Ogliastra che desiderassero giocare nella prossima stagione per aumentare i numeri e far crescere e conoscere il progetto “Ogliastra Basket” patrocinato da Fip e Coni», dicono dalla direzione del sodalizio sportivo.

