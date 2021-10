Ieri le prove libere, oggi al via alla contesa iridata di Formula Kite. Completata la formalità delle iscrizioni – ne sono arrivate 140 -, a Torregrande ha preso il via il campionato mondiale di una delle discipline più spettacolari ed emergenti, entrata nella rosa olimpica a partire da Parigi 2024. Sarà proprio il format previsto per i prossimi Giochi, a impegnare fino a domenica i concorrenti, giunti da 33 nazioni e sei continenti (l’America è divisa in nord e sud, come previsto dal regolamento di World Sailing), accolti dall’organizzazione che mette insieme Open Water Challenge ed Eolo Beach Sports, sotto l’egida della Federazione Internazionale del Kiteboarding IKA.

L’evento. Un appuntamento di grande richiamo, come dimostrano anche i nomi in gara. Ci sono i due campioni in carica, il tedesco Florian Gruber e la statunitense Daniela Moroz. Più una fitta schiera di avversari di prim’ordine, pronti a contendersi la posta in palio.

Maschile. Nella categoria maschile, occhi puntati sul terzetto francese Axel Mazella (vincitore domenica a Cagliari del Sardinia Grand Slam), Theo De Ramecourt e Maxime Nocher. L’Italia risponde con Riccardo Pianosi, Mario Calbucci e Lorenzo Boschetti (tesserato col Chia Wind Club).

Femminile. Promette scintille anche il confronto femminile. La Moroz dovrà fronteggiare la polacca Julia Damasiewicz, campionessa europea in carica, e – anche qui – un tris di campionesse azzurre: Tania Laporte (Chia Wind Club), Sofia Tomasoni (Windsurfing Club Cagliari) e Maggie Eileen Pescetto.

