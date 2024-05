Oggi si gioca alle 16 la prima gara dei playoff fra il Castiadas e l'Usinese. Grande l'attesa nel centro turistico del Sarrabus. Lo stesso sindaco Eugenio Murgioni, in una lettera aperta ai cittadini ha scritto che «è con grande entusiasmo e orgoglio che mi rivolgo a voi a nome di tutta la nostra comunità, per celebrare un traguardo importante della società ASD Castiadas 1973. Dopo aver disputato un campionato di Promozione entusiasmante, coronato da un meritato secondo posto in classifica, siamo pronti ad affrontare i play-off con grandi aspettative».

Oggi, sabato, alle ore 16, presso il campo dell’Annunziata a Castiadas, si giocherà la gara unica di semifinale play-off per salire in Eccellenza.

«La nostra squadra, il Castiadas, sfiderà l'Usinese in un incontro che promette emozioni e spettacolo», continua il sindaco. «Il calcio, si sa, è uno sport fondamentale per la nostra comunità. Non è solo un veicolo di valori sportivi, ma anche un potente aggregatore sociale e un ispiratore di valori per le nuove generazioni. È in momenti come questi che si rafforzano i legami tra noi, che si accresce il senso di appartenenza e si trasmettono alle giovani leve i principi di lealtà, impegno e passione. Invito tutti a partecipare numerosi e a sostenere la nostra squadra con l'entusiasmo e la correttezza che ci contraddistinguono. La vostra presenza sarà fondamentale per i nostri giocatori, che si sentono spinti dalla forza del nostro sostegno. Uniti possiamo raggiungere grandi risultati, e sono certo che, insieme, sapremo vivere e condividere questa emozione con il cuore e l’anima della nostra meravigliosa comunità. Forza Castiadas».

© Riproduzione riservata