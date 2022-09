Al via oggi la seconda giornata di Eccellenza con l’anticipo (ore 17.30) tra San Teodoro Porto Rotondo e Tharros. Gli oristanesi hanno dimostrato di avere già un buono stato di forma. Una trasferta comunque impegnativa per la Tharros con i padroni di casa che puntano al primo successo della stagione dopo il buon pareggio ottenuto in zona Cesarini al debutto di domenica scorsa sul campo del Sant'Elena.

Domani si giocano le altre gare: alle 16 Bosa-Calangianus, Iglesias-Lanusei, Nuorese-Ossese, Budoni-Monastir e Latte Dolce-Sant’Elena, alle 16.30 Carbonia-Ferrini Cagliari e alle 17 Arbus-Villacidrese e Taloro-Ghilarza. Attesa per la gara di Carbonia dove arriva una Ferrini concentrata e decisa a far punti. Nel Budoni giocherà Giuseppe Meloni il super bomber che sta superando i postumi dell'operazione al menisco del luglio scorso.

