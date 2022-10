Anticipo oggi nel girone A del campionato di Promozione. Alle 16. Si gioca al campo dell'Annunziata, Castiadas-Asseminese, con importanti punti in palio.

La squadra del Sarrabus ha necessità di far punti per stare vicina alla capolista Villasimius attesa domani a Gonnosfanadiga. L'Asseminese cerca continuità dopo la prima vittoria della stagione colta domenica scorsa con l'Orrolese. Nel Castiadas potrebbe esordire il centrocampista Mirko Onano, 38 anni che rivestirà la maglia locale dopo alcuni anni.

Un ritorno gradito alla società e alla tifoseria. Domani si giocano tutte le altre gare della Promozione.

