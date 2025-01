Nuova battuta d’arresto per l’Hermaea Olbia, sconfitta in trasferta dalla Trasporti Bressan Offanengo 3-1 al termine della sfida della 6ª giornata di ritorno della A2 femminile di volley con parziali 21-25, 25-20, 25-14, 26-24.

Nello scontro diretto del PalaCoim la squadra di Dino Guadalupi cede l’intera posta in palio quando, per come si erano messe le cose, avrebbe potuto strappare alla formazione lombarda almeno un punto. Le galluresi partono bene, vincendo il primo set a 21, ma si perdono per strada facilitando il compito alle padrone di casa, che fanno loro il secondo set a 20 e il terzo a 14, ribaltando il risultato e portandosi sul 2-1.

L’Hermaea reagisce, e nel quarto set domina fino al 18-10, salvo poi subire il ritorno dell’avversario, che risale la china, opera il sorpasso e si impone ai vantaggi 26-24, vincendo il set che vale il 3-1 finale.

La sconfitta di oggi stoppa la rincorsa verso la poule promozione, e con 20 punti in classifica e tre turni alla fine della stagione regolare già la sfida del prossimo turno contro il Melendugno potrebbe essere decisiva.

© Riproduzione riservata