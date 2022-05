Sono l’olandese Jesse De Heer e la francese Capucine Bertrand i vincitori della nona edizione della storica Sea Nature Race, gara di Ocr (corsa con ostacoli), svoltasi a Villasimius. Organizzata dalla ASD Run For Joy Sardegna, col patrocinio del Comune di Villasimius e dell’Area Marina Protetta di Capo Carbonara, con la collaborazione della MSP Sardegna e dell’Hotel Pullman Timi Ama, la competizione da quest’anno è valida per la qualificazione all’Ocr World Champioship in programma il 22 settembre nel Vermont (Stati Uniti). Tra i sardi brillano Christian Perra, che ha sfiorato il terzo posto, e una strepitosa Simona Porta, seconda assoluta tra le donne. Hanno partecipato atleti da tutta l’Europa. Una gara di livello élite su un percorso di dieci chilometri con cornice un panorama spettacolare come quello dell’area marina protetta di Capo Carbonara. Ben 36 gli ostali. Nella categoria maschile primo posto per l’olandese Jesse De Heer seguito dal belga Thibault Debusschere e da Stefano Colombo. Giù dal podio il tedesco Matthias Graute e il polacco Kristian Poremba. Nella categoria femminile, sul gradino più alto del podio la francese Capucine Bertrand davanti a Simona Porta, ritornata su alti livelli, e Elisa Cau. “Siamo felici e soddisfatti”, dice Pierpaolo Sanna, Responsabile della ASD Run For Joy Sardegna, “per aver portato per la prima volta a Villasimius un evento di qualificazione per i mondiali di Ocr e così tanti atleti di alto livello. Iniziare questa edizione della Nature Race Series conferma che siamo sulla strada giusta per consolidare il lavoro dei prossimi appuntamenti di Arbatax a ottobre e di Cagliari a dicembre. Lavoreremo ancora più incessantemente per assicurare la qualità di una race affascinante e impegnativa”.

