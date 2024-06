Il San Vito prepara la squadra per il prossimo campionato di Prima categoria. Si è iniziato con la elezione del nuovo direttivo alla scadenza dei quattro anni come previsto dallo statuto societario. All'unanimità sono stati eletti il presidente Pilia Luigi; il vice presidente Mattana Michele; il responsabile del settore giovanile Murgia Franco; il direttore sportivo Padiglia Mauro. In pachina dovrebbe restare Angelo Padiglia che nell'ultima stagione ha portato la squadra alla salvezza attraverso i playout. L'ufficilità dovrebbe arrivare presto. Tanti i movimenti nei campionati minori: Mariano Ruggiero è stato confermato alla guida della Gialeto nonostate la retrocessione ai playout in Prima categoria. Ruggiero è uno dei primi argentini arrivati tanti anni fa in Sardegna. Per anni ha fatto il calciatore, ora l'allenatore. Un legame forte soprattutto con la Gialeto tanto che la società lo ha confermato anche in Prma categoria. Daaniele salerno è il nhuovo allenatore del Tertenia, tornato in Prima categoria. Prende il posto di Federico Scattu. Michele Cannas non è piùl'allenatore della Baunese che ha mancato la Promozione ai playoff.

© Riproduzione riservata