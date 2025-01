Dopo 11 partite di cui nove sconfitte e due pareggi l'Atletico di Masainas si è visto costretto, per dare una scossa all'ambiente, ad effettuare un nuovo cambio in panchina poche ore prima della importante sfida contro il Pirri che può valere la corsa per la salvezza del campionato di Promozione girone A.

A dirigere la squadra sulcitana sarà Tiziano Serpi, tecnico di comprovata esperienza. L'allenatore prenderà il posto di Massimo Comparerti che era stato incaricato due mesi fa di dirigere la formazione del basso Sulcis, ora penultimo in classifica.

Ma lo stesso Massimo Comparetti aveva preso il posto di Marco Farci che era stato uno dei protagonisti della cavalcata vincente del Masainas nello scorso campionato di Prima categoria stravinto dall'Atletico.

