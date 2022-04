Continua la striscia positiva dell’azzurro oristanese Stefano Oppo che, dopo aver conquistato due vittorie al primo Meeting nazionale, nel weekend si è ripetuto sul lago di Piediluco in occasione del Memorial Paolo d’Aloja, primo appuntamento internazionale della stagione con partecipanti da 21 nazioni.

Due ori. Il vogatore dei Carabinieri ha ottenuto due medaglie d’oro nel doppio Pesi Leggeri maschile nelle due finali sui 2000 metri, come vuole il regolamento dell’evento (la prima, sabato, in 08’15”02; la seconda, l’indomani, con il tempo di 06’27”13), in coppia con Patrick Rocek, nuova formazione già provata e collaudata proprio lo scorso fine settimana al Meeting Nazionale. Secondo in entrambe le finali, il compagno delle ultime stagioni e del bronzo olimpico di Tokyo, Pietro Ruta, in coppia con Niel Alexander Torre.

I due successi di Oppo-Rocek hanno contribuito ad arricchire il medagliere dell’Italremo, vincitore dell’evento nella classifica per nazioni.

Per Stefano Oppo prossimi appuntamenti nazionali dopo Pasqua con prima il raduno di due settimane con la Nazionale Italiana Canottaggio e poi il secondo Meeting nazionale, in programma sempre a Piediluco 7 e 8 maggio.

© Riproduzione riservata