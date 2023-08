In Promozione continua a rinforzarsi il Gonnosfanadiga. La società biancoverde ha tesserato l’esterno Luca Tocco (2005), ex Furtei, l’attaccante Raffaello Idili (2002), ex Castiadas, Tempio, Arbus e giovanili del Cagliari. Arriva anche il centrocampista Alberto Tiddia (2001), proveniente dalla Nuorese.

Il Senorbì ha ingaggiato i difensori Gianmarco Erriu (1998), Gabriele Serra (2000) e Fabio Uccheddu (1992), il centrocampista Daniel Zara (1989), gli attaccanti Michele Ladu (1986) e Alessio Murgia (2002), il portiere Michele Mereu (2004).

L'ex Muravera Omar Porru passa al San Vito di Angelo Padiglia, confermato in panchina della squadra sarrabese ripescata in Prima categoria dopo il secondo posto conquistato nell’ultima stagione nel girone A della Seconda categoria.

© Riproduzione riservata