Ultimo sprint in casa per la Nuova Icom Selargius, che sabato pomeriggio (ore 16) torna sul parquet del PalaVienna per affrontare la Virtus Academy Benevento nel terzultimo turno della regular season di Serie A2 Femminile. Un match cruciale per la formazione allenata da coach Maslarinos, attualmente ottava in classifica con 20 punti e in piena corsa per un posto nei playoff.

La lotta per l’ultima piazza utile nella post-season è serrata: a pari punti con Selargius c’è la Virtus Cagliari, che al momento occupa la settima posizione. Alle loro spalle, pronte ad approfittare di un passo falso, ci sono Cestistica Spezzina e Tecnoengineering Moncalieri, entrambe ferme a quota 18.

Nonostante la pressione, in casa giallonera l’atmosfera è positiva. «Siamo concentrate e stiamo lavorando bene», afferma la pivot Aida Thiam. «Con l’aiuto del nostro pubblico e dopo settimane di impegno, vogliamo chiudere al meglio questa fase della stagione».

A tre giornate dal termine della regular season, ogni dettaglio può fare la differenza. Contro Benevento, fanalino di coda del Girone A, servirà attenzione e intensità su entrambi i lati del campo. «Sappiamo che la Virtus Academy è una squadra giovane che corre molto», spiega Thiam, protagonista nell’ultima uscita con 9 punti e 14 rimbalzi per un 20 di valutazione. «Per questo stiamo lavorando soprattutto sulla difesa, mentre in attacco ci concentriamo sui meccanismi di squadra».

