Un altro scontro diretto in chiave playoff attende la Nuova Icom Selargius, che sabato (palla a due alle 16) scenderà in campo al PalaMariotti de La Spezia nel 21esimo turno della Serie A2 Femminile di basket. Avversaria la Cestistica Spezzina, che grazie al successo per 70-50 contro Salerno nell’ultimo turno, ha agganciato proprio le giallonere all’ottavo posto a quota 16 punti.

Reduci da due battute d’arresto in fila al cospetto di Livorno e Costa Masnaga, le selargine puntano a ritrovare il successo per rilanciare la loro candidatura alla post season. Di tutt’altro avviso le liguri, che nei giorni scorsi si sono rinforzate ingaggiando la pivot Katarina Trehub, proveniente dallo Zadar ma già vista in Italia con le canotte di Bolzano, San Giovanni Valdarno, Moncalieri e Brescia.

Quella tra San Salvatore e Spezzina sarà anche la sfida delle grandi ex: da una parte Marta Granzotto, beniamina del PalaVienna per tre stagioni, dall’altra Francesca Pia D’Angelo, approdata a Selargius a gennaio dopo aver iniziato la stagione proprio a La Spezia.

Nel match d’andata, giocato in Sardegna lo scorso 23 novembre, la Nuova Icom vinse per 65-54 guidata dai 17 punti di Favre e dai 16 di Ceccarelli. La gara segnò anche il debutto sulla panchina giallonera del tecnico greco Vasilis Maslarinos, subentrato pochi giorni prima a Jonata Chimenti.

«Nel complesso, l’ultima contro Costa Masnaga è stata una prestazione positiva», afferma l’ala Francesca Pia D’Angelo, «anche se non abbiamo approcciato al meglio la partita e ci siamo fatte sorprendere dalla loro aggressività, non abbiamo mai mollato nonostante le difficoltà di falli e rotazioni». Ora si pensa a La Spezia: «La squadra è cambiata molto da quando me ne sono andata», fa notare, «si tratta comunque di un gruppo giovane che ama correre. Sono forti e non dovremo assolutamente sottovalutarli. Sarà una partita difficile, anche per il fattore campo», conclude, «dobbiamo restare concentrate, fare le cose semplici ma soprattutto mantenere alta l’energia».

