La stagione del nuoto entra nel vivo, con il primo grande appuntamento. Il 10 e l’11 novembre si terranno alla piscina comunale di Riccione i campionati italiani Assoluti invernale in vasca corta. Un appuntamento che sancisce l’avvio di un anno che si prospetta intenso, a cui non mancherà la Sardegna che schiera sette atleti al via.

Saranno 117 le squadre presenti in totale, oltre 1000 le presenze in gara per una edizione dei Tricolori che rappresenta l’ultimo test in vista dei campionati mondiali di Melbourne che si terranno dal 13 al 18 dicembre.

Occhi puntati su Marcello Guidi che sui 1500 stile presenta il secondo accredito con 14’30’’64. Davanti a lui il compagno di squadra delle Fiamme Oro Luca De Tullio. Cambio di casacca, invece, per Samuele Congia: l’italo brasiliano, campione italiano tra i Cadetti, passa dall’Esperia ai Canottieri Tevere Remo e sarà al via sui 50, 100 stile e 50 farfalla. Dopo un buon esordio al Trofeo Nico Sapio, gli esperini guidati da Marco Cara schiereranno due loro atleti, Francesca Zucca sui 50, 100 e 200 rana, e Stefano Garau sui 50 e 100 rana. Due atleti al via anche per la Sport Full Time Sassari con Anna Conti, impegnata sui 100, 200, 400 misti più i 200 dorso, dove al maschile ci saranno Gianluca Russu dell’Olbia Nuoto, ed Enrico Puxeddu che disputerà i 200 rana e i 400 misti.

“Sarà un’edizione molto partecipata, i nostri ragazzi possono fare bene’’, il commento del presidente del comitato regionale Danilo Russu. “Guidi può lottare per una medaglia ma anche gli altri possono ambire a bei piazzamenti. L’obiettivo è crescere sempre di più, ritagliandoci il nostro spazio’’.

© Riproduzione riservata