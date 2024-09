Presentati questa mattina nella Sala conferenze de Lo Quarter, ad Alghero, i World Aquatics Open Water Swimming Junior World Championships, i Campionati del mondo giovanili in acque libere. In gara 280 atleti in rappresentanza di quarantadue Nazioni.

La locale società natatoria Alguer Sport, presieduta da Lorenzo Zicconi, condurrà la macchina organizzativa, ovviamente seguita come un’ombra dalla World Acquatics, che si affida alla Federnuoto e alla sua costola sarda presieduta da Danilo Russu.

Si inizia domani, alle 9, con la 10 chilometri maschile (in acqua ragazzi di 18 e 19 anni), mentre dalle 12.30, la stessa distanza vedrà in lizza le ragazze.

Venerdì, alle 9 la 5km maschile (14 e 15 anni) e, cinque minuti dopo, via alla femminile; alle 11.30 si allungheranno le distanze (7,5km) per i ragazzi di 16 e 17 anni e, alle 11.35 per le parietà femminili.

Sabato, spazio alla novità di questa edizione. La 3km Knockout sprint. Si tratta di tre gare brevissime a eliminazione (rispettivamente sulla lunghezza di 1,5km, 1 e 0,5): il via per i ragazzi alle 9, alle 11.30 per le ragazze.

Per concludere, domenica, le staffette: alle 9.30 la 4x1500metri mista, alle 11.30 la Open mista sulla stessa distanza.

© Riproduzione riservata