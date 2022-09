Domenica 11 settembre sarà una giornata importante per la Nuoro Softball, che affronterà le toscane dell’Head Reborn Sestese nel playout della serie A1. Il sodalizio barbaricino, penultimo del girone B, sfiderà il fanalino di coda del girone A nel doppio incontro in programma a partire dalle 10 sul diamante di Sesto Fiorentino. Si tratterà dei primi due match di una serie al meglio delle cinque partite che si concluderà a Nuoro nel weekend successivo (il 17 settembre a partire dalle 17).

La Shardana Iglesias, messi in cassaforte i due successi interni dello scorso fine settimana (13-7 e 3-2), volerà in Sicilia per chiudere la serie col Castiglione 2000 valida per i playoff promozione in A2 di softball.

Le iglesienti scenderanno in campo alle 16 di domani per giocare gara3 e domenica, a partire dalle 10, le eventuali gara4 e gara5.

Baseball. Intanto sono arrivate le convocazioni in Nazionale U23 di baseball per due giocatori sardi che hanno rivestito un ruolo da protagonisti nell’ultimo campionato di Serie A. Si tratta del lanciatore e interbase sestese del Cagliari, Gabriele Angioi, e del lanciatore iglesiente Mattia Sireus, atleta della Vibraf Domusnovas in forze al Grosseto 1952. Gli azzurrini si riuniranno ad Anzio dal 27 settembre al 2 ottobre, per un raduno necessario a selezionare i giocatori che verranno coinvolti nei programmi della nazionale nel 2023.

