Ne ha fatta tanta di strada la Don Bosco di Nulvi, vivaio calcistico giovanile fondato nel 1992 dal dott. Nino Posadinu e un gruppo di genitori. Dopo 30 anni è una delle società calcistiche giovanili più attrezzate della provincia di Sassari. 120 ragazzi, dai micro agli allievi e una agguerrita squadra amatoriale. Molti atleti in tutti questi anni sono stati il serbatoio naturale delle società senior della zona. Ma non solo: in diversi sono approdati in società professionistiche, come Olbia e Cagliari. Attualmente l'esterno alto Grandu, natio di Martis, milita con ottimi risultati nell'Under 16 dei rossoblù. “Abbiamo tecnici preparati ed entusuasti - afferma il presidente della Don Bosco Nino Tedde -. Tutti ovviamente col patentino e sempre aggiornati. Posso dire con orgoglio di rappresentare una società all'avanguardia nel calcio. Con i bambini e genitori c'è inoltre un rapporto speciale”. I risultati ottenuti sono frutto di un grande lavoro. I giovanissimi disputano il prestigioso campionato Elite. Gli allievi guidano invece il loro girone nel campionato regionale, precedendo squadre blasonate come Arzachena, Porto Rotondo e Lanteri. Se la Don Bosco dovesse vincere il campionato (o arrivare seconda) arriverebbe la promozione nella categoria Elite.

Traguardo storico. Per Nulvi e la Don Bosco sarebbe un traguardo storico: due squadre giovanili nella massima rassegna regionale. A guidare gli allievi dalla panchina è Ivano Falchi, un tecnico che gli anni scorsi ha ottenuto ottimi risultati in Promozione col Valledoria, vincendo anche una Super Coppa regionale, al termine della famosa partita contro la Nuorese, quella in cui mancò la luce. “Ho accettato di buon grado questo progetto, che per me è anche una sfida - spiega Falchi -. Mi sono trovato subito bene, in una struttura al passo dei tempi. Come al solito sto privilegiando il gioco e affinando la tecnica dei ragazzi a disposizione. Con questi presupposti, validi a mio avviso in tutte le categorie, i risultati stanno arrivando e ci stiamo togliendo grosse soddisfazioni. Siamo primi - conclude- e faremo il possibile per essere promossi nella categoria Elite”.

