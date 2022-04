I windsurf sardi fanno il pieno di medaglie, alla Coppa Italia Techno 293 e IQFoil disputata nel fine settimana al Marina Dorica di Ancona, in condizioni variabili e impegnative. Quattro ori, due argenti e tre bronzi, il bottino portato nell’Isola dalla spedizione composta da atleti del Windsurfing Club Cagliari, Club Nautico Arzachena e Sporting Club Sardinia.

La porzione più sostanziosa, otto medaglie, spetta al sodalizio cagliaritano, presente con quattordici regatanti. Quattro di loro hanno conquistato il premio più ambito, dominando nelle rispettive categorie: Luca Versace (CH3 maschile), Pierluigi Caproni (Under 15 maschile), Giorgio Falqui Cao e Angelina Medde (Under 19 Plus maschile e femminile).

L’argento invece è andato a Veronica Poledrini (Under 19 Plus femminile) e a Federico Pilloni, unico cagliaritano in gara nella classe olimpica IQFoil Youth e arrivato secondo a pochi punti da Jacopo Gavioli (CS Torbole).

Sul terzo gradino sono saliti invece, sempre per il Windsurfing Club, Teresa Medde (Under 17 femminile), Elisa Cerciello (Under 19 Plus).

La nona medaglia, anche questa di bronzo, porta la firma di Kristian Porcu (Club Nautico Arzachena), terzo nell’Under 15 maschile.

© Riproduzione riservata