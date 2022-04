Primi verdetti dei campionati di tennistavolo, dopo un weekend di attesa. In A1 maschile il Norbello evita la retrocessione diretta e si giocherà la salvezza ai playout. In A1 femminile il Norbello è, solo momentaneamente, ai playoff scudetto, ma attende martedì la partita del Quattro Mori, che in caso di vittoria balzerà al quarto posto e si qualificherà. Il TT Sassari, in A2 maschile, chiude al secondo posto e giocherà i playoff promozione, sfuma per un punto la promozione diretta in A1.

A1 Maschile. Battuto 4-0 dal Messina, il Norbello doveva attendere il risultato di Cagliari per conoscere il suo destino. La Marcozzi, da tempo qualificata ai playoff scudetto, diventava arbitro della salvezza ospitando il Prato, che aveva un solo risultato utile, la vittoria. E’ finita 3-3 con un brivido solo nella fase iniziale, quando i toscani con Cappuccio erano avanti due set, ma Giovannetti ha rimontato vincendo al quinto. Non è stato poi difficile per Campos (ex del Norbello) ottenere altre due vittorie che condannavano il Prato alla A2. Norbello sfiderà Reggio Emilia, TT Sassari e Torino, in palio due posti in A1 nella prossima stagione

A1 Femminile. Non era difficile prevedere la vittoria del Norbello con la retrocessa Ennio Cristofaro, 4-0 con due punti di Sikorska, uno di Kukulkova e Nagy. Ora attende il recupero di martedì tra Quattro Mori e Cortemaggiore. La squadra cagliaritana ha un solo risultato disponibile per andare ai playoff, la vittoria che scalzerebbe il Norbello dal quarto posto in virtù degli scontri diretti. La quinta in classifica disputerà gli spareggi con lo stesso Cortemaggiore e le quattro vincitrici dei gironi di A2, tra cui il Muravera. I posti disponibili per la A1 della prossima stagione sono quattro.

A2 Maschile. Quattro ore per battere a Pescara l’Antoniana, 4-2 e secondo posto insieme al Prato vittorioso a Cagliari con la Marcozzi per 4-1. Gli scontri diretti hanno favorito la squadra di Santona. A Pescara dopo i punti di Ashimiyu e Morato su Massarelli (il giocatore meno battuto della A2), e ancora Morato su Galdieri, sul 3-2 Marco Poma si gioca tutta una stagione. Con Giammarino vince in rimonta 11-9 al quinto set, e la festa può iniziare. Resta un minimo di speranza per la promozione diretta, ma l’Ennio Cristofaro ventiquattro ore dopo, pareggia il match decisivo per la promozione diretta in A1. Saranno spareggi, due posti per la A1, per la matricola del presidente Cilloco è un ottimo inizio.

