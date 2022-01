L’allenatore oristanese Nino Cuccu, tra i decani del calcio sardo e attualmente vicepresidente regionale dell’Aiac, Associazione italiana allenatori di calcio, il 23 novembre ha comunicato al presidente Angelo Agus le sue dimissioni irrevocabili, con effetto immediato, da componente del Centro studi Aiac Sardegna. Nella riunione del direttivo regionale a Olbia, il 27 dicembre, lo stesso organismo ne ha preso atto, respingendo le dimissioni. Nino Cuccu, pur ringraziando presidente e direttivo per l’apprezzabile gesto, le confermava con effetto immediato.

La scelta. “È stata una decisione meditata e sofferta”, afferma il tecnico. “Sia ben chiaro: niente di personale con nessuno e polemiche zero. Ho esposto al presidente i motivi e per me va bene così. Colgo l’occasione per salutare cordialmente i colleghi del Centro studi, augurando loro un proficuo lavoro pieno di successi e soddisfazioni”.

