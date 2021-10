La stagione del rugby nazionale per le squadre sarde decollerà con una settimana di ritardo. Questo a causa dell'annosa querelle relativa alla continuità territoriale, che la scorsa settimana ha creato problemi per organizzare le trasferte da e verso l'Isola.

Così, domenica, l'Amatori Alghero non ha potuto decollare verso Parabiago, dove avrebbe dovuto disputare la prima giornata del girone 1 del campionato nazionale di serie A. La sfida è stata così rinviata a domenica 14 novembre, mentre l'esordio stagionale degli algheresi è slittato di sette giorni, domenica 24 ottobre, quando sarà il Milano a calpestare l'erbetta dell'impianto di Maria Pia. I meneghini hanno esordito rifilando un pesante 33-3 ai liguri della Pro Recco.

Stessa situazione, nel girone 1 di serie B, per l'Amatori Capoterra, che avrebbe dovuto sfidare il Bergamo al campo comunale di Via Trento. Ma gli orobici non sono potuti partire e, anche in questo caso, la sfida si disputerà il 14 novembre. Domenica, i capoterresi voleranno a Rovato, nel Bresciano, per cercare i primi punti stagionali allo Stadio Pagani. Rovato che ha esordito vincendo 28-26 in casa dell'Unione Monferrato.

