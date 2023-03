Colpo esterno dell’Esperia Cagliari, nella seconda giornata della fase a orologio della C Gold di basket, che sbanca Formia per 91-54. Striscia di vittorie che per i ragazzi di coach Manca arriva a quota 6 di fila, con il filotto che parte dalla regular season.

La gara. L’Esperia Olimpia ha un ottimo approccio e scappa già nel primo quarto, trascinata da un super Valentin Garello (35-9 al 10’). Nel secondo i granata concedono qualcosa in fase difensiva ma Villani e Garello mantengono a distanza i laziali sul 52-32 dell’intervallo. I 20 punti di vantaggio consentono ai sardi di gestire la seconda parte della gara senza grossi patemi. Formia non riesce a ricucire, l’Esperia Olimpia è invece travolgente come nella prima parte di gara e allunga ulteriormente, portandosi a +35 grazie ai punti siglati dal solito Garello e Picciau. Nell’ultimo quarto l’Esperia mette il sigillo sulla vittoria. Finisce con un 91-54 che permette agli esperini di salire a quota 24 punti in classifica.

Il commento. Coach Federico Manca ha parlato al termine della gara: «Siamo partiti subito aggressivi, scavando il solco già nel primo quarto. Abbiamo poi gestito nel secondo chiudendo a +20 per poi creare un ulteriore divario nel terzo. I ragazzi sono stati bravi a non sottovalutare l’impegno e ad approcciare con la giusta mentalità. Sono felice per la sesta vittoria consecutiva. Sabato ci attende un’altra sfida importante contro Cassino, davanti al nostro pubblico, dove proveremo a conservare l’imbattibilità».

Formia Basketball - Esperia Olimpia 54-91

Parziali: 9-35; 32-52; 43-78.

Formia Basketball: Macera 4, Ciccaglione, Parasmo, L. Antoniani 14, Garofalo, Odone 5, G. La Mura 28, Bertin, M. Antoniani 1, Gi. La Mura, Marciano 2. Allenatore Ticconi

Esperia Olimpia: Manca 2, Cabriolu 5, Perez Da Rold 11, Floridia 2, Chessa, Villani 6, Garello 33, Picciau 19, Locci 2, Sanna 11. Allenatore Manca

