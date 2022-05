Nel torneo Under 19 per i club di Serie A la squadra sassarese dopo la sconfitta netta contro Milano (-22) gioca bene contro Treviso, promossa alla Final Four, e Fortitudo Bologna, ma resta a mani vuote. Anche se fa il pieno di esperienza.

All'Arena di Pesaro la Dinamo è stata superata questa mattina dalla Fortitudo per 70-57 in una gara condizionata dall'avvio incerto: -12 dopo il primo quarto. Divario che ha pesato sul match, anche se nella terza frazione i biancoblù allenati da Carlini si sono avvicinati (40-34) sbagliando purtroppo il contropiede che poteva accorciare ancora le distanze.

La migliore partita Sassari l'ha fatta sabato contro la capolista Treviso: ha perso 92-85 ma è stata davvero clamorosa la rimonta nell'ultimo quarto dal -19 al -3.

I migliori realizzatori sono stati i due rinforzi esterni: il libanese Rtail (15 punti col 39% da tre) e il greco Tachiridis che ha avuto media di 14 punti abbassata dalla scrsa precisione dalla lunetta. Il igiocatore più preciso e continuo è risultato il sassarese Riccardo Pisano: quasi 12 punti col 58% da due. L'altro rinforzo, Gherardini è stato uno dei migliori rimbalzisti della Next Gen Cup con 42 recuperi in totale sotto i tabelloni. Infine 8 punti a testa per Luca Sanna e Yuri Biolchini, molto positivo in rapporto al minutaggio.

