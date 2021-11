Successo per il IV Trail delle miniere che si è svolto a Iglesias. Competizione organizzata dall’Atletica Monteponi Iglesias col patrocinio del Comune di Iglesias. Hanno partecipato 240 atleti di cui 100 nella gara da 30 chilometri con 1500 metri di dislivello positivo e 100 nella distanza di 15 chilometri con 500 metri di dislivello positivo. C’è stata anche una camminata ludico motoria di 8 chilometri. Percorso impervio, con alcuni tratti coperti dall’acqua e salite durissime, anche su rocce. Fatica compensata in parte dallo splendido paesaggio con edifici di archeologia mineraria. Presenti sul percorso anche i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Sardegna.

Nella 30 chilometri primo assoluto Davide Sanna del Margiani Team che ha chiuso con un gran tempo (2:45:56). Alle sue spalle una donna Pina Deiana (Aspa Bastia) distanziata di 7:25. Terzo posto per Pietro Casula (Iddanoesos), quarto Marco Aresu (Margiani) e quinto Angelo Todde (Amatori Olbia). Seconda delle donne Federica Frongia e terza la sinnaese Katia Cannas (Tp Academy Team).

Nella 15 chilometri successo per il forte Pierpaolo Cinus della Cagliari Atletica Leggera (1:08:28). Ha preceduto Nicola Correddu (1:10:34)e Marco Marras (1:12:13). Tra le donne primo posto per Valeria Billeci (Cagliari Aps) 1:25:35, secondo per Rosalba Miscali (Marathon Club Oristano) 1:25:43 e terzo per Maria Vittoria Serra (Iddanoesos) 1:35:38. “Una bella gara, molto dura con le piogge che hanno reso il terreno pesante”, ha detto Marco Asuni (ha partecipata alla 30 km) della Tp Accademy, reduce da un ottimo Ironman a Nizza. Agostino Serra (Atletica Maracalagonis) che ha gareggiato alla 15 km: “Salite impegnative. Bellissimo paesaggio e ottima organizzazione”.

