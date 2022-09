Valentino Ledda è pronto a tornare in pista per il 4º round del Cross Country Academy Trophy, campionato europeo Fia che il 24-25 settembre farà tappa in Italia, a Maggiora. Dopo i primi tre appuntamenti, in cui ha centrato un primo, un terzo e un settimo posto, il giovane pilota di Burgos è terzo nella provvisoria a quota 86 punti, 12 in meno dello spagnolo Miguel Gayoso Vazquez e a -4 dal ceco Stanislav Brousek. La gara di casa sarà fondamentale per il titolo e il portacolori della Scuola Federale Aci correrà per tentare di scalare la classifica.

Rally. Il 34º Rallye Elba Historic, che si aprirà stasera con la prima speciale in notturna e si chiuderà sabato, è valido per il Campionato Europeo e Italiano e ha raggiunto il record di 127 iscritti, tra cui 3 equipaggi sardi: si tratta di Sergio Farris e Giuseppe Pirisinu (Porsche 911 Sc), Giulio Pes e Marco Pala (Peugeot 205 Gti) e Leopoldo Di Lauro e Giovanni Nuvoli (Ford Sierra Cosworth 4x4).

Slalom. Intanto, in Sardegna, occhi puntati sul 1º Slalom di Villanova Monteleone, data del Campionato Regionale Aci Sport, in programma domenica dalle 9.30. Al via 67 piloti, tra cui spicca Enea Carta, vincitore delle ultime due gare in calendario. La gara, organizzata dal Gruppo Motori Tula, prevede una ricognizione e tre manche su un percorso di 3,6 km ricavato lungo la Provinciale 12.

Beneficenza. Dopo il Rally del Vermentino e dei Nuraghi, l’equipaggio formato da Michele Liceri e Salvatore Mendola ha partecipato a un evento benefico organizzato alla Pista dei Campioni di Arzachena in collaborazione con la Onlus “Gli Amici di Nemo”. L’equipaggio, assieme ad altri istruttori del tracciato, tra cui l’ex pilota Paolo Liceri, hanno effettuato dei giri di pista in compagnia dei ragazzi disabili impiegando dei kart a due posti.

