Ancora poche ore e anche il campionato regionale di Promozione di basket prenderà il via. Per la precisione, il girone Sud esordirà nel weekend, mentre le squadre del Nord dovranno attendere la fine di ottobre.

Girone Sud. Come da tradizione dei tornei di Promozione, anche quest’anno il programma delle partite sarà spalmato su più giorni. Una sorta di “weekend lungo” per ogni turno di campionato che, nella maggior parte dei casi, inizierà il venerdì e si concluderà il martedì. Confermate le 14 squadre al via, che si affronteranno con sfide di andata e ritorno, da venerdì 21 ottobre fino al prossimo 7 maggio (eventuali recuperi esclusi). Al termine della regular season i playoff tra le prime 8, che decreteranno la vincitrice del torneo. Ecco il programma della prima giornata: Genneruxi Cagliari – Condor Monserrato; Sinis – Poetto; Saab Terralba – Basket Iglesias; Madas Siliqua – Beta; Panda Monserrato – Spirito Sportivo Cagliari; Basket Quartu – Jolly Dolianova; Basket Serramanna – Sinnai.

Girone Nord. Si partirà 7 giorni più tardi, nella parte settentrionale del campionato. Alla fine saranno 9 le compagini al via (rispetto alla scorsa settimana non ci sarà la New Basket Tempio). La formula del torneo prevede una prima fase di regular season, con gare di andata e ritorno, una seconda a “orologio” e, infine, una “Final Four” in casa della squadra che sarà in testa alla classifica al termine delle prime due fasi. Intanto, ecco il quadro della prima giornata: Basket Nulvi – Aurea Sassari; 80&Co. Basket – CMB Porto Torres; Arzachena – Pallacanestro Nuoro; S. Orsola – Demones Ozieri. Riposa Ichnos Nuoro.

© Riproduzione riservata