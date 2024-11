A Carbonia è già tempo di coppe invernali. Il Comitato regionale del Sulcis Iglesiente della Figc, retto da alcuni mesi dal commissario pro tempore Renato Serra, ha organizzato la sessantunesima edizione della Coppa Santa Barbara trofeo "Aldo Carboni”, fondato nell’anno 1963 per la categoria Allievi (Under-17). Possono partecipare sia i club che prendono parte al campionato provinciale sia quelli dei campionati Regionali (A1 – A2).

Allestita anche la trentatreesima edizione della Coppa Capodanno, fondata nel 1991, riservata a squadre della categoria Giovanissimi che prendono parte anche in questo caso al campionato provinciale e ai regionali.

La finale della coppa Santa Barbara si terrà a Carbonia ma in un impianto da definire (potrebbe non essere lo storico stadio Santa Barbara, in attesa di ulteriore deroga). Invece la finale della coppa Capodanno conferma la sua natura itinerante e si svolgerà in uno dei ventitré comuni del Sulcis Iglesiente.

