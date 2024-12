Grazie all’organizzazione della Figc è decollata la stagione delle coppe di fine anno nel Sulcis Iglesiente: al via ieri la Coppa Santa Barbara degli Allievi che vede in campo 9 club pronti a contendersi questa sessantunesima edizione. Nel Girone A ci sono Gonnesa, Iglesias e Villamassargia. Nel Girone B Carloforte, Carbonia e Nova Domus, quindi nel Girone C Antas di Iglesias, Isola Sant'Antioco e Fermassenti di San Giovanni Suergiu. Per questioni purtroppo logistiche e organizzative hanno deciso di non partecipare il Cortoghiana, il Portoscuso, l'Antiochense e il Giba.

Ha mosso i primi passi anche la trentatreesima edizione della Coppa Capodanno, riservata ai Giovanissimi: nel Girone A ci sono il Carbonia, l'Antas e l'Antiochense; nel Girone B il Gonnesa, il Villamassargia e Astra di Carbonia. Nel Girone C la Fermassenti, il Carloforte e l'Iglesias, infine nel Girone D il Giba, il Nova Domus e il Cortoghiana.

La finale della Coppa Santa Barbara non si terrà più come quasi sempre accaduto il 26 di dicembre allo al campo Santa Barbara, che è stato dichiarato non omologabile per il calcio a 11, ma il 2 gennaio allo stadio Zoboli. Invece la finale della Coppa Capodanno si terrà il 7 gennaio a Giba.

© Riproduzione riservata