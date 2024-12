Il Barbusi affonda sotto i colpi del Villaperuccio 2024. Nel girone A del campionato di Terza categoria, la capolista cade nella settima giornata. I giallorossi restano in testa ma il Teulada, che ha battuto l’Atletico Uta, ora è ad una sola lunghezza. Al terzo posto, a meno quattro dalla vetta ma con una partita in meno, proprio il Villaperucciu. Nella partita di cartello, davanti ad una splendida cornice di pubblico, la squadra guidata dall’ex bomber di Tempio (in C) e Sant’Antioco, Michele Mileddu ha travolto (5-1) i primi della classe.

Una partita a senso unico. Nel primo tempo a segno Daniel Manca e Riccardo Spada. Musu accorcia le distanze ma nella ripresa il Villaperuccio dilaga con le reti di Gabriele Porcu, Daniele Carta e Giacomo Sanna. «La nostra è una società nuova», dice il presidente del Villaperuccio 2024, Andrea Collu, «nata l’estate scorso da un’iniziativa di un gruppo di amici appassionati di questo sport. Il calcio in paese mancava dal 2021 quando la squadra militava in Prima Categoria. Stiamo lavorando duramente per creare le fondamenta, con una rosa formata sia da giovani che da esperti. L’obiettivo? Disputare un buon campionato». «Ringraziamo i tifosi», chiude, «sempre numerosi e che non fanno mancare il loro sostegno».

Nel girone B, cambio al vertice col Calcio Kalagonis che sorpassa il Mulinu Becciu che ha scontato il turno di riposo. La squadra di Marcello Matta ha piegato (5-1) la Burcerese ed ora comanda con due punti in più sui cagliaritani (che hanno due gare in meno). Con un gol in pieno recupero e con un uomo in meno il Soleminis di Paolo Nonnis si è aggiudicato (4-3) la partita di cartello col Belvedere Villasalto.

Nel girone C, costa caro al Barbagia Sport il mezzo passo falso (1-1) sul campo della Strovina. L’ex capolista (ha una partita in meno) è stata scalzata al primo posto dall’Oratorio Terralba che ha rifilato un pokerissimo (5-0) all’Oniferese. Non ne ha, invece, approfittato il Mogorella sconfitto (2-1) in trasferta dalla Virtus Villaurbana.

Nel girone E, ottavo successo su altrettante gare per il Monte Muros che si è aggiudicato lo scontro diretto col Turalva che ora si ritrova con un gap di sei punti ed è stato agganciato in seconda posizione da Nughedu ed Ebadottu Carlo Fresu, vittoriose rispettivamente con Nulese e Gymnasium Sassari (a tavolino).

Nel gruppo F, ottava sinfonia per la Viddalbese corsara (0-2) sul campo del Cus Sassari. Tiene il passo la Turritana che liquida con un risultato tennistico 0-6 il Monserrato. Tutto invariato nelle prime posizioni del girone G. L’Atletico Tomi’s Oschirese mantiene il primo posto col successo (0-3) sul campo del Rudalza. Ad un punto sempre il Loiri che nell’anticipo di sabato ha battuto (4-1) la Loculese.

